Successo per la Boxing Night ai Venerdì Piacentini: sul ring i pugili della Salus

Una grande serata di pugilato che ha conquistato i piacentini.

Piazza Duomo completamente gremita di appassionati di ring e guantoni per la “Boxing Night”, la riunione pugilistica organizzata dalla Salus et Virtus Boxe di Piacenza che ha chiuso ufficialmente la kermesse dei Venerdì Piacentini 2024 in collaborazione con Blacklemon.

All’ombra della cattedrale si sono sfidati otto atleti della Salus contro altrettanti avversari provenienti da palestre limitrofe dell’Emilia Romagna, della Lombardia e perfino dal Trentino, dai big ai più giovani.

i verdetti dei match

Match infuocati e vincenti, come nel caso del veterano Andres Pasieka (Junior kg 66) che ha dominato un incontro intenso contro il forte Oleksandr Kuzmenko del Gymnasium Boxing Club di Varese. Non da meno Baderedin Hormatallah (Youth 57 kg), sempre in controllo e deciso nell’infliggere la sconfitta ai punti a Patrick Fiorenza della Knock Out di Trento. Sorprendenti due degli esordienti, a cominciare da Mahanta Ngom al suo primo combattimento negli Elite 86 kg che si è trasformato in una “corrida” contro il combattivo Reda El Karimi della Kid Saracca di Parma, vinto ai punti dal salussino. Bene anche il 15enne Alexei Secara (Junior 63 kg), uscito alla distanza e vincente al verdetto finale contro Daniele Vallanova della Kid Saracca.

Sconfitte onorevoli e ai punti invece per Denise Moncayo (Schoolgirl 54 kg) contro Hind Ben Abud (Rozzano), Adel Hzaa (Elite 55 kg) contro Manuel Formenti (Rozzano), Memo Dimande (Elite 61 kg) contro Manuel Formenti (Rozzano) e Chiara Agosti contro Giulia Buonomo (Rozzano), quest’ultima nella specialità della gym boxe.