Olimpiadi di Parigi: la Vitto saluta Giacomo Carini, aperitivo a bordo piscina

La Vittorino da Feltre ai piedi di Giacomo Carini, per celebrare il proprio socio più illustre. In un aperitivo a bordo piscina, la società del presidente Gianluigi Tedesco ha fatto il proprio in bocca al lupo al nuotatore piacentino, pronto per sfidare i migliori al mondo nei 200 farfalla alle Olimpiadi di Parigi. Bambini, amici e parenti hanno idealmente accompagnato “Jack” sull’aereo che lo porterà in Francia. Insieme al consigliere al nuoto Daniele Chiappini, il presidente Tedesco ha poi annunciato una grande novità: “Intitoleremo la nostra piscina esterna, che ristruttureremo durante l’inverno, a Giacomo. Ci sembrava giusto farlo perché lui ci ha resi orgogliosi ed è un grandissimo esempio”.