Piacenza Baseball a Novara per inseguire la salvezza matematica in Serie B

La trasferta di domenica 21 luglio a Novara in casa del fanalino di coda Porta Mortara rappresenta per il Piacenza Baseball un impegno che potrebbe rivelarsi cruciale.

Contro la Cenerentola del torneo i biancorossi si prefiggono di ottenere almeno una vittoria che vorrebbe dire evitare matematicamente i playout. Il tutto avviene in un momento negativo per la squadra di D’Auria che nel girone di ritorno ha ottenuto una sola vittoria in otto partite. Una inversione di tendenza inattesa dopo un’andata più che positiva che aveva visto i biancorossi stabilmente al terzo posto.

Altri tempi, perché adesso da difendere c’è una ben più modesta sesta piazza che comunque garantirebbe quella salvezza che, non dimentichiamolo, è sempre stato l’obiettivo stagionale. Può consolare, e far sperare, il fatto che nemmeno Porta Mortara sta viaggiando alla grande e questo in pratica dall’inizio della stagione. Anche per i piemontesi una sola vittoria nel ritorno guarda caso contro l’Ares come accaduto al Piacenza. Si prospetta quindi uno scontro diretto molto delicato e magari più equilibrato di quanto non dica la classifica.

Ovviamente in casa piacentina ci si augura il contrario puntando presumibilmente molto su gara1 per scacciare sul nascere qualsiasi ansia. In vetta sfida pesante tra Avigliana, primo, e Seveso, terzo, con Sala Baganza che spera di approfittarne col benestare di un Ares che, penultimo, non è ancora salvo. Tipica sfida di fine campionato tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato quella tra Brescia e Junior Parma.

classifica

Avigliana Rebels 818 (22-18-4), Sala Baganza 739 (23-17-6), Altopiano Seveso 636 (22-14-8), Brescia 545 (22-12-10), Junior Parma 455 (22-10-12), Piacenza 381 (21-8-13), Ares Milano 292 (24-7-17), Porta Mortara Novara 167 (24-4-20).