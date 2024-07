Atleti piacentini in partenza per le Olimpiadi di Parigi: il saluto delle istituzioni

Un’Olimpiade che parlerà anche piacentino. Per l’occasione, sono stati accolti nella sala consiglio del palazzo della Provincia, Andrea Dallavalle, Giacomo Carini, Esteban Farias: gli atleti in partenza per Parigi. Mancante all’appello Edoardo Scotti, in raduno a Predazzo per gli ultimi allenamenti prima della partenza. Mentre un saluto a distanza è stato rivolto alla piacentina, milanese d’adozione, Arianna De Masi.

“Rappresentano il prestigio dello sport azzurro, ma indirettamente anche del nostro territorio”, ha spiegato in Provincia Robert Gionelli, delegato provinciale Coni di Piacenza.

A tutti gli atleti è stata infine consegnata una targa e una maglietta, per sugellare simbolicamente la gratitudine della città, con l’augurio di poter fare propri i migliori risultati durante l’appuntamento di Parigi.