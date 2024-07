Dai primi approcci al sogno Garilli: Giacomo Zecca a Zona Calcio Estate

Il viaggio alla scoperta dei calciatori piacentini nel mondo dei professionisti continua con la terza puntata di Zona Calcio Estate. Nel programma in onda ogni lunedì sera alle 20.30 su Telelibertà (canale 76) e in streaming su www.liberta.it, stavolta il conduttore Michele Rancati accoglierà nella location della piscina di Borgonovo un altro volto noto per i “calciofili” della nostra provincia: Giacomo Zecca.

Dopo il difensore Francesco Bini e l’attaccante Simone Guerra, sarà proprio il 27enne originario di Niviano a raccontare il suo lungo percorso nel mondo del calcio. Dai primi approcci, legati alla passione trasmessa da papà e fratelli, fino al sogno realizzato di giocare e segnare al Garilli con la maglia del Piacenza e la nuova vita nelle “seconde famiglie” di Cesena e Sassari con la Torres.

Come nelle settimane precedenti, Zona Calcio Estate poi proseguirà con i consigli dei trainer Paolo Beghi e Francesco Bini per gli allenamenti di preparazione estiva, utili per tutti i calciatori nell’arrivare pronti all’inizio della stagione ed evitare infortuni. Infine, gli esperti del centro Gymed di Borgonovo spiegheranno come prevenire ed eventualmente trattare problemi fisici legati al calcio e allo sport.