Giacomo Zecca a Zona Calcio Estate: “Sogno ancora la Serie A. Al Piace ero molto acerbo”

Primi bilanci, obiettivi futuri e un lungo racconto della sua parabola calcistica, da Niviano ai professionisti. Giacomo Zecca non si è risparmiato nella terza puntata stagionale di Zona Calcio Estate condotta da Michele Rancati, in onda ieri sera su Telelibertà.

L’attaccante piacentino, 27 anni, ha anche lasciato spazio ad un sogno mai tramontato: “Quello di arrivare in Serie A, anche se non so quanto tempo resti per provarci. Se non dovessi riuscire, proverò a realizzare l’altro sogno di giocare a San Siro. In caso di passaggio dei primi turni di Coppa Italia con la mia Torres, ci sarebbe proprio il Milan ad aspettarci…”.

un racconto dall’inizio

Dalla location della piscina di Borgonovo, il racconto di Zecca è partito dall’inizio, dalla passione sviluppata fin da piccolissimo con i fratelli e il padre, passando poi dalle giovanili di River, Libertas e quelle prestigiose di Piacenza, Parma e Sassuolo. Al Piace anche un ritorno con sei mesi in prima squadra: “Avevo però appena 20 anni ed ero un po’ acerbo. Ho sentito la tensione e il salto dalla Primavera ai professionisti. Anche se non dimenticherò mai il debutto e quel coro della curva dopo il primo gol”. Infine i giorni più recenti, con la grande esperienza di Cesena e il passaggio alla Torres, per la sua nuova vita sarda a Sassari.

Zona Calcio Estate si è infine chiusa con gli esercizi dei trainer Paolo Beghi e Francesco Bini e i consigli per prevenire infortuni del centro Gymed di Borgonovo.