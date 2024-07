Campionati regionali di nuoto, medaglia d’oro per Ludovica Bonini nei 50 rana

Si allunga l’elenco dei titoli regionali lombardi di nuoto conquistati dalla Vittorino da Feltre. Dopo gli ori conquistati la scorsa settimana da Alessandro Barbazza (100 dorso) e da Giovanni Cornelli (200 dorso) nella competizione regionale riservata alla categoria Ragazzi, la società biancorossa del Presidente Gianluigi Tedesco si è messa in luce anche nelle gare lombarde, andate in scena a Lodi nei giorni scorsi, riservate alle categorie Junior, Cadetti e Senior.

Medaglia d’oro e titolo regionale

Medaglia d’oro e titolo regionale per Ludovica Bonini (Cadette), che ha letteralmente dominato la finale dei 50 rana fermando il cronometro sull’ottimo tempo di 32”,27; per Ludovica anche il primo posto nella finale B (11° piazzamento finale) nei 100 rana, con il nuovo per-sonale di 1’12”,61. Risultati che hanno permesso alla giovane atleta piacentina di qualifi-carsi, sia nei 50 che nei 100 rana, ai Campionati italiani in programma ad inizio agosto a Roma. Buoni risultati anche per Letizia Brambilla (Juniores), tredicesima nei 400 misti (5’20”,14), quattordicesima nei 200 misti (2’31”,78), trentesima nei 100 farfalla (1’07”,8), trentacinque-sima nei 50 dorso (33”,05), ventisettesima nei 50 farfalla (30”,46) e trentaseiesima nei 100 dorso (1’17”,2).

Sempre nella categoria Juniores da evidenziare anche il cinquantesimo posto di Giulia Ghidoni nei 50 dorso e il cinquantaquattresimo nei 50 stile libero (29”,49); il ventisettesimo posto di Giulia Chiappini nei 50 rana (36”,72) e il quarantunesimo nei 100 rana; il quarantesimo posto di Christopher Malvermi nei 200 farfalla (2’22”,4). Trentasette-simo posto, invece, per Alessandro capoluoghi nei 50 dorso, quarantaquattresimo per Ales-sandro Zangrandi nei 200 misti, mentre Riccardo Albasi si è classificato quarantatreesimo nei 50 farfalla e quarantanovesimo nei 50 rana.

Staffette

Bene anche le staffette della Vittorino, sia in campo maschile che femminile: quindicesimo posto per la 4×200 stile libero femminile composta da Foppiani, Chiappini, Ghidoni e Fran-chi, diciottesimo posto per la 4×100 misti Juniores femminile composta da Ghidoni, Chiap-pini, Brambilla, Foppiani, diciottesimo posto anche per la 4×100 misti maschile con Campo-lunghi, Albasi, Malvermi e Laanaia, ventitreesimo per la 4×100 stile libero femminile formata da Ghidoni, Brambilla, Foppiani e Chiappini e venticinquesimo posto per la 4×100 Junior maschile con Malvermi, Laanaia, Campolunghi, Zangrandi.