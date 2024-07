Formula 3, Fornaroli strappa il terzo miglior tempo sul circuito belga di Spa

Il piacentino Leonardo Fornaroli ha strappato il terzo miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio, che si sono tenute venerdì 26 luglio sul circuito di Spa-Francorchamps.

Il pilota piacentino del Team Trident che corre in Formula 3 ha girato in mattinata con la sua monoposto per le prove libere del nono e penultimo round del campionato. Dapprima sul bagnato per la pioggia caduta fino a pochi minuti dall’inizio, poi i tempi sono migliorati mentre la pista si asciugava. Fornaroli ha compiuto qualche giro in meno, in base alla strategia del suo ingegnere e ha comunque concluso registrando il nono miglior tempo.

Nel pomeriggio sono partite le qualifiche e con un giro molto buono Leonardo ha fissato il terzo miglior tempo, che gli garantirà la terza posizione in griglia di partenza per la feature race di domenica. I suoi più titolati contender per il Campionato, nella qualifica, non sono riusciti a eguagliare il piacentino e sono finiti 7° (Browning), 11° (Minì) e 27° (Lindblad) e domenica partiranno dietro di lui.

Per il regolamento ormai noto, invece, nella Sprint Race di sabato 27 luglio si partirà con l’ordine invertito dei primi dodici e Fornaroli partirà quindi dalla decima posizione.

LE DICHIARAZIONI DI FORNAROLI

“È stata una sessione molto positiva, anche se davvero difficile. Ero consapevole di non potermi permettere errori, per questo era fondamentale sfruttare la scia di un’auto davanti a me e totalizzare il miglior tempo possibile, che qui è fondamentale visto che il circuito prevede diversi rettilinei. Nell’ultimo giro, pur commettendo qualche leggerezza, sono riuscito ad ottenere un ottimo tempo, che mi consente di presentarmi al meglio e con la massima concentrazione alle prossime due gare”.