Punta in alto bomber Recino: “Volevo restare a tutti i costi, stagione da non sbagliare”

Dopo il primo approccio nel pomeriggio di giovedì, anche la mattinata di venerdì 26 luglio è stata dedicata alle visite e ai test fisici al Poliambulatorio Health per l’inizio della preparazione del Piacenza Calcio.

Sabato 27 luglio il primo allenamento (ore 17) al Bertocchi con la spinta dei tifosi, domenica 28 partenza per il ritiro a Darfo Boario.

Già dalle prime prove, inseparabili due senatori confermati come Giorgio Recino e Mattia Corradi. “Re Giorgio” appare in formissima, tirato a lucido dal lavoro svolto durante l’estate: “Volevo restare qui a tutti i costi – spiega – e con la società ci siamo venuti incontro per trovare l’accordo. Questa è una stagione da non sbagliare assolutamente e credo che il ritiro possa fare la differenza già dall’inizio”.

A chiudere la fila, un possibile compagno d’attacco di Recino come il nuovo acquisto Mattia Mauri: “Quella biancorossa è una maglia bella, importante e pesante, spero di onorarla fin da subito. Arrivo da anni di vittorie di campionati con Lumezzane e Clodiense, sono qui per cercare di ripetermi”.