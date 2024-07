Il Piacenza Baseball vuole chiudere il discorso salvezza, ma di fronte c’è la capolista

Nella domenica in cui il Piacenza Baseball cercherà di chiudere il discorso salvezza, al De Benedetti arriva niente meno che la capolista Avigliana (gara 1 alle 11 e gara 2 alle 15.30). Un incrocio quasi proibitivo, ma che tuttavia obbliga i biancorossi a cercare contro la prima della classe quella vittoria, in almeno uno dei due incontri, che garantirebbe la salvezza matematica. Se ciò non accadesse ci si dovrebbe votare alla seconda opzione e cioè quella della speranza che il fanalino Porta Mortara perda almeno una partita a Parma contro lo Junior.

Circostanze che porteranno Piacenza ha giocare virtualmente e contemporaneamente su due campi per la conquista di una salvezza che a questo punto è sia nelle sue mani che in quelle delle dirette concorrenti. Nel campo delle probabilità le percentuali che il Porta Mortara non azzecchi l’en-plein a Parma sono superiori rispetto a quelle che vorrebbero Piacenza in grado di fermare la capolista ma è anche vero che nei finali di stagione con partite da dentro o fuori tutto è davvero possibile. La logica, al di là di tutti i conti della vigilia, impone di dare comunque il tutto per tutto contro Avigliana, nella consapevolezza che magari una ciambella di salvataggio potrebbe anche essere lanciata da Parma. Un finale di stagione palpitante che si spera possa anche essere liberatorio per un Piacenza capace di mostrare belle cose nella prima parte di campionato ma anche di smarrirsi strada facendo fino a precipitare ai margini della zona play-out.

le altre partite

Sala Baganza-Brescia, Altopiano Seveso-Ares Milano e Junior Parma-Porta Mortara Novara.

CLASSIFICA

Avigliana Rebels 792 (24-19-5), Sala Baganza 720 (25-18-7), Altopiano Seveso 625 (24-15-9), Brescia 542 (24-13-11), Junior Parma 458 (24-11-13), Piacenza 364 (22-8-14), Ares Milano 308 (26-8-18), Porta Mortara Novara 200 (25-5-15).