Piace, primo allenamento ufficiale: tifosi sfidano il caldo per incoraggiare la squadra

È solo l’inizio, ma l’indirizzo della tifoseria biancorossa è già molto chiaro. Il grido di battaglia si è alzato sopra il cielo del campo “Bertocchi” che ha ospitato il primo allenamento ufficiale del Piacenza 2024/2025. Oltre un centinaio i “duri a morire” che hanno sfidato il caldo per vedere all’opera la squadra di mister Rossini con fumogeni e cori di incitamento.

Ora però è vietato sbagliare, dopo la delusione della passata stagione l’unico risultato possibile è la vittoria del campionato. “Non si può sbagliare – ha ribadito Luigi Spotti – sarebbe una grossa delusione sia per i tifosi sia per la società non vincere il campionato. Dobbiamo farcela a tutti i costi e per questo voglio fare un grande appello ai tifosi: dovete sostenere la squadra perché vedo che i piacentini mancano un po’”. “Sfidiamo il caldo ora, il freddo d’inverno, l’importante è che i ragazzi riescano a darci la soddisfazione che tutti meritiamo – ha aggiunto Gianfranco Sole – la squadra secondo me è molto più forte dell’anno scorso con un bel mix di giovani ed esperti, forse manca qualche pedina però sulla carta non dovrebbero esserci problemi a vincere”. “La squadra mi sembra già al completo – la chiosa di Maurizio Colombi – secondo me quest’anno possiamo farcela, dipende da che girone ci mettono però siamo sicuramente i più forti poi è sempre il campo che decide le sorti del campionato”.

FOTOGALLERY CLAUDIO CAVALLI