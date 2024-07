Romanò trascina l’Italia: Brasile battuto, gran partenza azzurra alle Olimpiadi

Trascinata da uno stratosferico Yuri Romanò, mattatore dell’incontro con numeri da capogiro, la nazionale italiana di volley ha battuto il Brasile per 3-1 aprendo nel migliore dei modi la sua avventura alle Olimpiadi.

Nel pomeriggio di sabato 27 luglio, l’opposto della Gas Sales Bluenergy Piacenza – tra i punti fermi della squadra di De Giorgi – si è caricato la squadra sulle spalle e con la bellezza di 20 punti a referto (con tanto di 67% di precisione offensiva e il titolo di miglior giocatore dell’incontro) ha dato il via alla danza azzurra in quel di Parigi.

All’Italvolley sono bastati quattro set (25-23, 27-25, 18-25 e 25-21 i parziali) per piegare la nazionale carioca, tra le cui fila militano due ormai ex biancorossi come Lucarelli e Leal.

Archiviato l’esordio positivo, per gli azzurri è tempo di guardare già al prossimo impegno: nella seconda giornata del girone B, martedì 30 luglio alle ore 9.00, l’Italia affronterà l’Egitto.