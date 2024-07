Volley Piacenza, Grigoletto riconfermato come preparatore atletico

Per il quarto anno consecutivo a prendersi cura delle performance degli atleti

biancorossi sarà il preparatore atletico Davide Grigoletto; vanta un curriculum di tutto rispetto e una lunga esperienza nel mondo dello sport che ne fanno un grande professionista, conosciuto nell’ambiente come dedito al lavoro e alla cura dei particolari.

Grigoletto ha la cattedra di “Metodologia dell’Allenamento” presso l’Università di Padova da oltre dieci anni dove è stato anche responsabile del Laboratorio di Fisiologia e Nutrizione dell’esercizio, dove continua tutt’ora nell’attività di ricerca e pubblicazione di articoli scientifici sulla performance sportiva.

Oltre alla carriera da professore ha lavorato con la Sisley Treviso, con la Nazionale Juniores con la quale ha vinto un bronzo agli europei 2006. Terminata l’esperienza azzurra si è trasferito in Polonia allo Jastrzebski Wiegel per poi rientrare in Italia a Trento, con i gialloblù ha conquistato lo scudetto e la Champions League. Nel 2009 è la volta del ritorno alla Sisley, prima a Treviso dove vince la Coppa Cev e poi a Belluno fino al 2012. Come consulente ha lavorato anche per Volley Padova e Imoco Volley.

le parole di grigoletto

“Saranno settimane differenti da quelle che abbiamo solitamente vissuto negli anni precedenti in questo periodo, vuoi perché inizieremo parecchio prima del passato e vuoi perché per una volta avremo a disposizione un po’ tutti i giocatori già a fine agosto. Ci sono tanti giocatori nuovi, all’inizio faremo di tutto per conoscerli al meglio raccogliendo, in questa prima fase, ogni tipo di dato che ci possa permettere di mettere ogni giocatore nelle migliori condizioni per lavorare al meglio. Verso la fine di agosto arriveranno gli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi, anche qui ci sarà da lavorare in maniera diversa sui giocatori che sono arrivati fino alla fine nella competizione o chi ha giocato solo le qualificazioni. Ad ognuno verrà garantito il giusto recupero, poi faremo una serie di valutazioni per metterli nelle migliori condizioni nel breve tempo che avremo prima della Supercoppa”