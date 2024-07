Baseball, il Piacenza batte la capolista Avigliana e si aggiudica la salvezza

Il Piacenza baseball batte la capolista ed è salva. I biancorossi chiudono il discorso salvezza nel più breve tempo possibile. Sovvertendo i pronostici battono in gara1 6-2 la capolista Avigliana e si guadagnano la salvezza. Una bella prova d’orgoglio dopo un periodo grigio che aveva offuscato i meriti conseguiti nella prima parte di campionato.

GARA 1

AVIGLIANA 1-0-0-0-0-0-0-1-0 2 PIACENZA 2-0-1-0-2-0-1-0-X 6

Formazione: Pancini ric/2b, Zironi ec, Loardi dh/lan, Calderon ed, Carsana es, Torelli 3b/ric, D’Auria 1b, Marelli 2b(Cufrè 3b), Hernandez ss. Lanciatori: Cufrè (rl6 bv4 bb2 k6 pgl1), Loardi (rl3 bv0 bb1 k5 pgl0).

Piacenza se ne infischia dei possibili risultati provenienti dagli altri campi e si va a guadagnare la salvezza con le proprie forze battendo la capolista Avigliana per 6-2. Reduce da un filotto negativo i biancorossi si ritrovano nella giornata più importante e sfoderano una prestazione da incorniciare contro la quale nemmeno la capolista può qualcosa. La squadra di D’Auria comanda il match dall’inizio alla fine e, pur con le antenne alzate per tutti e nove gli innings, ne tiene in pugno le redini fino alla fine. Il punteggio si muove al primo inning con Piacenza che risponde al punto ospite con due arrivi a casa base (singolo e rubata di Pancini e doppio di Loardi). Il seguito della partita segue un andamento senza significativi sussulti ma piuttosto con momentanee accelerazioni che consentono al Piacenza di guadagnare man mano un margine di assoluta sicurezza. Un punto al 3° (doppio di Loardi più errore), 2 al 5° (singoli di Hernandez e Zironi) ed un altro al 7° grazie ad un errore mettono Piacenza sul 6-1 quando la contesa entra nel corridoio finale. Cufrè, che dopo un primo inning complicato giganteggia per cinque difese, lascia il monte a Loardi che con riconosciuto mestiere gestisce alla grande il finale e conduce in porto la vittoria che vale la salvezza e la stagione.

GARA 2

AVIGLIANA 1-0-0-0-4-0-0-0-1 6 PIACENZA 0-0-0-0-0-2-0-0-0 2

Formazione: Hernandez ss (Cufrè 3b/1b), Torelli ric (Lovattini es), Pancini 3b/ric/ec, Ramirez es/3b, Carsana ec/ric, D’Auria 1b (Travaini 2b), Sanna LAN, Gerardi ed, Marelli 2b/3b/ss. Lanciatori: Sanna L. (rl3 bv2 bb2 k2 pgl1), Naccarella (rl1 bv0 bb1 k0 pgl0), Braccini ( rl1 bv2 bb1 k0 pgl09, zironi 8rl1 bv1 bb0 k2 pgl0), Carrasco (rl3 bv2 bb0 k4 pgl1).

A salvezza conseguita qualcuno si aspetterebbe un Piacenza scarico in balia di un Avigliana capolista in piena corsa play-off e ferito dallo sgarbo sofferto in gara1. In verità non è così perchè Piacenza perde ma vende gara la pelle e resta in partita fino al 5° inning. Avigliana campa a lungo sull’1-0 maturato al 1° inning e riesce a prendere il sopravvento solo al 5° attacco quando, complici due errori ed un lancio pazzo, arriva al 5-0. Piacenza reagisce con due punti battuti a casa da Carsana ma non riesce a dare continuità alla sua forza propulsiva ed alla distanza concede la vittoria agli ospiti piemontesi. Con un doppio ed un singolo al 9° Avigliana arrotonda al 6-2 finale, verdetto più che legittimo che lo tiene in corsa per la A e al contempo consente al Piacenza, con il pareggio di giornata, di festeggiare quella salvezza che ha sempre rappresentato l’obiettivo stagionale.