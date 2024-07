Fumagalli a Zona Calcio Estate: “Giocare con mio figlio mi ha commosso”

Un altro piacentino acquisito a Zona Calcio Estate: stavolta è stato Ermanno Fumagalli a rispondere alle domande del conduttore Michele Rancati, nella trasmissione di Telelibertà in onda ogni lunedì sera alle 20.30.

Per il portiere 42enne, il primo approdo nella nostra provincia con il Fiorenzuola: “Nel viaggio per venire a firmare il contratto feci un piccolo tamponamento. Dall’altra macchina uscì una ragazza bellissima, che poi è diventata la donna della mia vita. Diciamo che firmai per due anni con il Fiore e a tempo indeterminato con lei”.

Dopo le esperienze al Sud, i primi ritorni alla sua nuova casa con il Pro Piacenza di Viali e soprattutto il Piace di Franzini: “Ancora non ho digerito la mancata promozione in Serie B, però almeno riuscimmo a far tornare la passione in tutti i tifosi».

Foggia e Messina le ultime due esperienze importanti, anche perché legate al figlio Jacopo, centrocampista classe 2005: “In Sicilia ci ritrovammo in squadra insieme. Quando ha debuttato con il Potenza e i tifosi lo hanno accolto in maniera incredibile, qualche lacrimuccia mi è scappata”.

Il futuro di Fumagalli è ancora da scrivere. Continuerà a giocare se arriverà un’offerta interessante, altrimenti si dedicherà alla sua academy per portieri aperta in estate. A completare la puntata, come sempre gli aggiornamenti sul calciomercato piacentino, i consigli dei trainer Paolo Beghi e Francesco Bini per gli allenamenti estivi e le dritte del centro Gymed di Borgonovo per prevenire fastidi e infortuni.