Olimpiadi di Parigi, Giacomo Carini si qualifica per le semifinali dei 200 farfalla

Primo obiettivo raggiunto per Giacomo Carini alle Olimpiadi di Parigi. Il nuotatore piacentino si è qualificato per le semifinali con il dodicesimo tempo complessivo fra le batterie. Il portabandiera della Vittorino da Feltre ha acquisito il pass per le semifinali dei 200 farfalla con 1’55”81. Appuntamento a stasera alle ore 20.40.

Domani sera, mercoledì 31, la finalissima per le medaglie alle ore 20.36, sempre stando al programma delle gare che potrebbe vedere uno slittamento di alcuni minuti.

Giusto puntare in alto per Carini – alla sua seconda partecipazione olimpica dopo Tokio -, che ha strappato la qualificazione per Parigi solamente nelle ultime settimane, ma lo ha fatto con una prova monstre al Sette Colli di Roma, fermando il tempo a 1’54’’34 per la quinta prestazione mondiale della stagione.