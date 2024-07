Le Fate azzurre vincono l’argento con un piacentino d’adozione: il tecnico Casella

C’è anche un “tocco” piacentino nel trionfo storico della ginnastica artistica femminile azzurra ai Giochi di Parigi 2024. L’Italia ha infatti conquistato una medaglia d’argento nel concorso a squadre, risultato che mancava dal lontano 1928, quando le ginnaste italiane vinsero il loro unico argento olimpico alle Olimpiadi di Amsterdam.

Dietro questo straordinario successo c’è la guida esperta del direttore tecnico della nazionale femminile, Enrico Casella, un piacentino d’adozione, la cui dedizione ha contribuito in maniera decisiva a portare la squadra azzurra sul secondo gradino del podio, dietro solo agli Stati Uniti, capitanati dalla superstar Simone Biles.

Casella, infatti, vive nella nostra città e collabora con la palestra Acrobatic di via Gervasi, ma è anche co-fondatore della Brixia Brescia dove la squadra piacentina di Serie A1 si allena da anni. La compagna del preparatore azzurro, tra l’altro, è Elaine Sanchez, responsabile tecnico-agonistico di Acrobatic Fitness.

C’è orgoglio da parte di Lorenzo Marchi, proprietario della realtà sportiva di via Gervasi: “La soddisfazione è enorme, perché la ginnastica artistica rappresenta un fiore all’occhiello per Acrobatic, e proprio il coach Casella porta avanti una lunga collaborazione con la nostra struttura, dando un fondamentale supporto alla crescita di questo sport. La medaglia di argento, quindi, è un orgoglio anche per Piacenza”.

