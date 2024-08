Stroncato da un malore a 37 anni: addio all’ex pallavolista Alex Giordano

La Piacenza della pallavolo piange la scomparsa di Alex Giordano: l’ex centrale cresciuto nelle giovanili del Copra e che ha giocato anche per Castellana e Libertas San Paolo, ci ha lasciati nelle prime ore della mattina di giovedì 1 agosto.

Originario del cuneese, provincia in cui era tornato per avvicinarsi alla famiglia dopo le esperienze sportive piacentine, Alex si è spento, a soli 37 anni, per un malore improvviso nella sua casa di Tetti di Dronero, dove abitava insieme alla compagna Stefania.

“È una notizia che ci ha sconvolto e a cui non volevamo credere”, dice Gianluca Capra, presidente della Libertas San Paolo, “era un bravissimo ragazzo e un giocatore estroso, grintoso e combattente. In campo è stato una buona promessa della pallavolo, non si tirava mai indietro e si metteva sempre al servizio dei più giovani. A Piacenza ha lasciato un segno per tante persone”.