Gas Sales, la certezza rimane Simon: “Per la stagione migliore della nostra storia”

In un gruppo che ha cambiato otto giocatori c’è bisogno di certezze e una delle più solide in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza si chiama Robertlandy Simon.

Il centrale cubano è pronto a vivere un’altra stagione in maglia biancorossa, a 37 anni il suo entusiasmo è lo stesso di quello di un ragazzino alle prime armi.

“Sono tornato qua – le sue parole – adesso ci mettiamo in moto per fare la stagione migliore della nostra storia”. Superlega e Coppa Italia saranno le competizioni da affrontare, Simon non fa calcoli su quale scegliere perché questa Gas Sales deve provare a vincere tutto: “Gli obiettivi? Tutti, magari non si potrà vincere tutto, ma bisogna provarci, si deve scendere in campo per vincere sempre perché abbiamo una squadra giovane e con tanto talento”.