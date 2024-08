Il Piace rilancia sul mercato con una pedina esperta: arriva Simone Iocolano

Riprende con forza il mercato del Piacenza Calcio: nelle prossime ore, il trequartista Simone Iocolano firmerà il proprio contratto con la società biancorossa.

Iocolano, 35 anni ad ottobre e tanta esperienza soprattutto in Serie C (quasi 400 presenze con Alessandria, Entella e Monza, fra le altre), arriva in Emilia dopo una stagione travagliata a causa degli infortuni.

Durante la sua parentesi come senatore fra i giovani della Juventus Under 23, l’attaccante piemontese ha infatti riportato la rottura del crociato alla fine della stagione 2022/23 e nell’ultima annata è sceso in campo per appena 10 partite. Certo che, se ristabilito dal punto di vista fisico, parliamo di un acquisto top per la Serie D, categoria che affronterà per la prima volta proprio a Piacenza.