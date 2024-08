Non va oltre alle batterie il percorso della staffetta 4×100 femminile alle Olimpiadi di Parigi. La squadra azzurra, guidata da Arianna De Masi, 25enne milanese ma originaria di Costalta di Pecorara, ha chiuso sesta (settima in pista, prima della squalifica della Costa d’Avorio) in 43’’03 e non ha ottenuto la qualificazione alla finale.

Nonostante la discreta prova di De Masi come ultima staffettista, con un buon 10’’27 lanciato, non è riuscita la rimonta per recuperare lo svantaggio accumulato nelle prime tre frazioni. “Siamo arrabbiate perché siamo state più lente rispetto a quando ci siamo qualificate alle Bahamas”, ha detto la velocista nata a Castel San Giovanni, “ognuna di noi ha avuto qualche piccolo problema, ma abbiamo dato il massimo”.

De Masi è stata la quarta atleta, dopo Giacomo Carini, Edoardo Scotti e Andrea Dallavalle, a difendere i colori di Piacenza alle Olimpiadi di Parigi.