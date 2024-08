Serie D, ecco il calendario ufficiale: il derby tra Piace e Fiorenzuola il 22 settembre

Ora è davvero tutto pronto per la prossima Serie D, con i calendari ufficiali diramati nel pomeriggio di venerdì 9 agosto. Piacenza e Fiorenzuola, entrambe nel girone D, si ritroveranno alla terza giornata (andata il 22 settembre al Pavesi, ritorno il 19 gennaio al Garilli) per il “derby” piacentino.

Per i biancorossi, prima giornata l’8 settembre in casa del Cittadella Vis Modena, poi fra le mura amiche il 15 settembre contro il Corticella. Dopo un mese, la difficoltà si impenna: possibili scontri al vertice tutti in trasferta all’andata, a Ravenna (20 ottobre) e a Pistoia (10 novembre). Chiusura in discesa con United Riccione (8 dicembre) e Zenith Prato (22 dicembre) in casa, in mezzo la trasferta in casa del Tau Altopascio del 15 dicembre.

Test importante immediato invece per il Fiorenzuola, l’8 settembre in casa contro la Pistoiese. Poi ecco le sfide in regione con Sasso Marconi (15 settembre) e San Marino (29 settembre) e Imolese (6 ottobre) dopo il derby. All’ultima giornata (4 maggio la data della gara di ritorno, che chiuderà la stagione regolare), ecco il Prato, prima in trasferta e poi in casa.

Il calendario completo si può consultare attraverso il sito ufficiale della Serie D dilettanti.