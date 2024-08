Piace fatica ma vince in amichevole contro il Codogno, a segno Russo

Se fosse una partita di campionato staremmo parlando dei classici tre punti d’oro. Il Piacenza risente dei carichi di lavoro e ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo contro un pimpante Codogno (formazione di Eccellenza) grazie a un lampo di Russo.

Poche indicazioni da questo allenamento congiunto per mister Rossini, che può comunque essere contento per i suoi “baby”, su tutti proprio il match winner autore di un bel gol e una prova di sostanza e un Ruiz apparso più che felice di essere tornato in biancorosso. Bene anche Bithiene entrato nella ripresa, da rivedere Iocolano che è partito nell’undici titolare facendo vedere sprazzi di classe alternati a una condizione un po’ precaria.

Sarà anche calcio d’agosto, che non deve essere mai preso troppo seriamente, ma per i tifosi biancorossi è comunque la prima vera occasione per vedere all’opera il nuovo Piacenza in città. Il caldo, complice anche l’orario del calcio d’inizio fissato per le 18, non si fa troppo sentire e il risultato è un bel colpo d’occhio che avvolge un campo “Bertocchi” con circa 400 spettatori evidentemente in astinenza da pallone proprio nel giorno in cui cala il sipario sulle Olimpiadi di Parigi. Rispetto alla partita precedente mister Rossini cambia qualche elemento, come è giusto che sia per testare la forma di tutti, con il sistema di gioco che rimane una sorta di 4-3-3. L’unica rete della partita la sigla Russo al 17esimo.

FOTO GALLERY DI CLAUDIO CAVALLI:

Tabellino

PIACENZA PRIMO TEMPO (4-3-3): Di Giorgio; Argint, Del Dotto, Somma, Ruiz; Russo, Mantegazza, Iocolano; Doria, Manicone, Mauri.

PIACENZA SECONDO TEMPO (4-3-3): Di Giorgio (26′ st Franzini); Argint (15′ st Napoletano), Del Miglio, Somma, Iob; Corradi, Greco, Russo (26′ st Sollini); Bithiene, Manicone (15′ st Recino), Velardi. Non entrati: Dal Cerri, Lucino. All. Rossini.

RC CODOGNO: Borges (1′ st Maccherini), Mauri (1′ st Bernardini), Donarini (1′ st Ferroni), Njie, Cornaggia (30′ st Veneziani), Scarcella (1′ st Cecchetti), Dragoni (30′ st Marzatico), Sarzi (43′ st Fontana), Riboli (30′ st Scarlino), Braidich (5′ st Bonetti), Marinoni. Non entrati: Gifupalli, Paridi. All. Tassi.

Reti: 17′ pt Russo (P).

Ammoniti: Manicone (P), Marinoni (C), Ferroni (C).