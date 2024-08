Prova da leader per Simone Iocolano: “Porto gol e assist per far vincere il Piace”

I podcast dell’ex Navy Seal David Goggins lo motivano ogni giorno, ma la sua missione è sul campo da calcio: riportare in alto il Piacenza. Il nuovo attaccante biancorosso Simone Iocolano, 35 anni, è la ciliegina sulla torta del mercato della società di via Gorra, con l’unico obiettivo di vincere la Serie D.

L’ex Juventus Under 23 ha raccontato a Libertà il proprio arrivo in Emilia: “Qui ho ricevuto subito tanta fiducia. Per qualche giorno ho aspettato offerte dalla Lega Pro, ma sentivo troppi dubbi sulla mia età o relativi alle mie condizioni fisiche. Invece, dopo l’infortunio del marzo 2023, ora sto benissimo e ho deciso di scendere di categoria per aiutare il Piacenza verso l’obiettivo comune, ridando entusiasmo ad una piazza importante. Obiettivi personali? Mi piacerebbe ripetere la ‘doppia doppia’ di gol e assist dell’ultimo anno a Lecco, ma prima di tutto viene la vittoria di squadra”.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTA’