Zona Calcio Estate, le parate di Paolo Beghi e il mercato di Piace e Fiorenzuola

Appuntamento questa sera su Telelibertà, come ogni lunedì alle ore 20.30, per l’ultima puntata di Zona Calcio Estate, il format che ha accompagnato gli appassionati piacentini nelle ultime sei settimane, fra news, interviste e curiosità. Stavolta sarà Paolo Beghi, ex portiere che vanta una lunga e fortunata carriera nel calcio della nostra provincia e padrone di casa della piscina di Borgonovo, a rispondere alle domande del conduttore Michele Rancati.

Nel corso della serata, non potranno ovviamente mancare gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato e sulle prime amichevoli di Piacenza e Fiorenzuola, oltre che le news dal mondo dei dilettanti. Chiusura con gli esercizi per la preparazione estiva dello stesso Paolo Beghi e del compagno di allenamenti Francesco Bini e infine con i consigli del centro Gymed di Borgonovo per evitare traumi e infortuni.