Gas Sales, seconda settimana di lavoro. Ricci: “Grande lavoro, ma col sorriso”

In archivio la seconda settimana di lavoro in casa Gas Sales Bluenergy volley Piacenza. Con un doppio allenamento, pesi e tecnica al mattino e nel pomeriggio nuovo lavoro sul taraflex del PalabancaSport, si è conclusa ieri, sabato 17 agosto, la seconda settimana di preparazione della formazione biancorossa in vista dell’avvio della nuova stagione.

I sei giocatori (Robertlandy Simon, Robbert Andringa, Leonardo Scanferla, Fabio Ricci, Nicola Salsi e Moussé Gueye) a cui si sono aggiunti per alcuni giorni Kainoa Wade e Kearney Finn due giocatori americani da quest’anno all’Università di Hawaii e il giovane talento italo bulgaro Hristo oltre a tre ragazzi del settore giovanile (Daniel Imokhai, Marco Zanellotti, Lorenzo Zanellotti, con una doppia seduta di lavoro hanno così completato il programma stilato da coach Andrea Anastasi e il suo staff per il periodo inaugurale dell’attività.

Aumentati i carichi di lavoro

Una seconda settimana di preparazione in cui sono aumentati gradualmente i carichi di lavoro alternando quotidianamente esercizi con palla a quelli dedicati alla preparazione atletica e sedute in sala pesi. E una giornata dedicata alla piscina e lavoro sulla sabbia con il beach volley.

“Stiamo lavorando tanto e direi molto bene. Sono felice di essere rimasto a Piacenza, sono state due settimane toste anche perché siamo in pochini ma sappiamo bene che tutto questo ci verrà molto utile tra qualche tempo – le parole di Fabio Ricci -. Ancora per una settimana lavoreremo a ranghi ridotti, poi si aggregheranno al gruppo i nazionali e i carichi di lavoro aumenteranno ulteriormente. Lavoriamo tanto e sodo ma ci divertiamo anche, il sorriso non manca di certo”.

Il gruppo già a disposizione di Anastasi godrà di un giorno e mezzo di riposo prima di tornare in palestra lunedì pomeriggio ed inaugurare la terza settimana di preparazione. Al gruppo giovedì 22 agosto si aggregheranno anche Uros Kovacevic e Alessandro Bovolenta.