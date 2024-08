Fantasia carioca per il nuovo Piace: preso l’ex Fiorenzuola Francisco Sartore

Il Piacenza Calcio rinforza il reparto offensivo con un giocatore di qualità ed esperienza: si tratta di Francisco Sartore, attaccante brasiliano che per due stagioni (2021/2022 e 2022/2023) ha vestito la maglia del Fiorenzuola in Serie C.

Classe 1995, nato in Brasile ma con nazionalità italiana, Sartore è giunto in Italia nel 2012 maturando la sua prima esperienza con la primavera del Genoa. Da lì un percorso in serie C con le maglie di Mantova, Lucchese, Matera, Alessandria e Bisceglie, prima dell’approdo in rossonero. A Fiorenzuola, come detto, l’attaccante Carioca ha giocato per due stagioni, prima del trasferimento al Renate sempre in Serie C.

Ora la nuova esperienza in biancorosso.