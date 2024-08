Piacenza-Stelvio, andata e ritorno nel weekend in bici: l’impresa di Paride e Daniele

Un’impresa in sella tra due amici e colleghi di lavoro, che condividono anche la passione per le due ruote. È stato un weekend decisamente fuori dalla routine quello vissuto da Paride Savaresi e Daniele Cucci, il duo dell’Asd Programma Auto che si è “sparato” un Piacenza-Stelvio andata e ritorno pedalando per buona fetta delle due giornate. In servizio alla Guardia di Finanza di Piacenza, Savaresi e Cucci non erano al debutto in materia: due anni fa, infatti, erano andati dalla nostra città a Roma al ritmo di 300 chilometri al giorno.

“Nel viaggio d’andata – spiegano i due amici – abbiamo consumato 7.800 calorie e salendo allo Stelvio pensavamo a cosa avremmo mangiato dopo. Com’è andata a tavola? Un paio di birre, un paio di hamburger e due pizze sul tavolo, mentre in sella abbiamo bevuto circa 16 litri a testa all’andata e al ritorno. Poche le soste per mangiare, per il resto abbiamo sfruttato le barrette”.

L’ARTICOLO DI LUCA ZILIANI SU LIBERTÀ