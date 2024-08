La Gas Sales riabbraccia Brizard, Romanò e Galassi: “Carichi per la stagione”

Dalle Olimpiadi di Parigi alla sala pesi del PalabancaSport dopo oltre due settimane di riposo, dopo le fatiche parigine, servite a recuperare le energie e mettere a fuoco nuovi obiettivi in ottica Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 agosto, i nazionali azzurri Yuri Romanò e Gianluca Galassi insieme al campione olimpico Antoine Brizard sono tornati al lavoro agli ordini di coach Andrea Anastasi e del preparatore atletico biancorosso Davide Grigoletto. I tre, apparsi subito motivati e “sul pezzo”, nel pomeriggio si sono aggregati al resto del gruppo per una seduta tecnica come sempre aperta al pubblico.

In casa Gas Sales si attende ora il rientro del libero Luca Loreti, attualmente impegnato con la Nazionale azzurra Under 20 ai Campionati Europei di categoria.

Antoine Brizard

“Ho passato due settimane di solo riposo, vincere l’oro alle Olimpiadi davanti al pubblico di casa mi ha regalato emozioni incredibili che mai credevo di potere vivere. Adesso in esta c’è solo il mio club, c’è Piacenza, anche qui voglio togliermi delle soddisfazioni. La squadra è forte, io sono pronto per ripartire per una nuova stagione che sarà importante”.

Yuri Romanò

“Adesso testa solo a Piacenza con la consapevolezza che la squadra è forte e può lottare per obiettivi importanti tenendo testa alle principali avversarie. Questi giorni di riposo sono serviti a staccare la spina sia mentalmente sia fisicamente, sono pronto per iniziare una nuova stagione, mi sento carico e pronto a ripartire”.

Gianluca Galassi

“Sono contento di iniziare una nuova stagione e sono contento di poterlo fare qui a Piacenza. La voglia di vincere che ha la società è la stessa che ho io, ho assaporato la scorsa stagione tre finali in tre manifestazioni diverse e non ne ho vinta alcuna, qui voglio vincere. Qui ho trovato un buon ambiente, sono contento di fare parte di un progetto serio e di primissimo piano”.

venerdÌ il primo test

Oggi e domani doppio allenamento, venerdì 30 agosto pesi e atletica in mattinata e nel pomeriggio con inizio alle 17.00 primo allenamento congiunto della stagione: al Palarquato di Castell’Arquato con l’Allianz Milano.