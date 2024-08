Piace: per Sartore nodo ingaggio, a centrocampo occhi su Pietro Santarpia

Sono giorni caldissimi per il Piacenza sul fronte mercato. Oltre a Francisco Sartore, per il quale prosegue la trattativa, occhi puntati anche sul centrocampo dove è molto vicino l’innesto di Pietro Santarpia. Cresciuto nelle giovanili del Frosinone e con esperienza in Serie D fra Trapani e Ostiamare, il classe 2002 di proprietà della Feralpisalò andrebbe ad aggiungere muscoli e centimetri (1.84m di altezza, ndc) alla mediana. Nell’ultima stagione, per lui 12 gettoni in Lega Pro con la maglia della Pro Sesto, poi in estate il ritorno alla Feralpi, che ora potrebbe cederlo.

Per quanto riguarda Sartore, invece, proseguono i contatti con il Trapani per sbloccare il suo arrivo, possibilmente in prestito: il nodo è l’ingaggio del calciatore, prima messo fuori rosa poi reintegrato dai siciliani, con cui ha vinto la Serie D lo scorso campionato. Fra mercoledì e giovedì possibile svolta decisiva, per poi cercare di completare tutti i passaggi burocratici entro il gong della finestra di mercato di venerdì sera.