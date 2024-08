L’oro olimpico Brizard ha un solo obiettivo: “Ancora più leader di questa Gas Sales”

Ora che ha realizzato il sogno di un’intera carriera, la medaglia d’oro in due edizioni consecutive alle Olimpiadi, Antoine Brizard ha un solo obiettivo: regalare anche ai tifosi piacentini le stesse soddisfazioni che il pubblico francese ha vissuto nella competizione a cinque cerchi.

Il regista biancorosso, alla sua quarta stagione da capitano della Gas Sales Bluenergy Piacenza, ha le idee chiare: “Voglio prendermi ancora più responsabilità in campo e all’interno dello spogliatoio: memore di quanto vissuto a Parigi con la mia Nazionale, voglio essere per Piacenza ancora più leader”.

Una grande impresa che appartiene già al passato. La speranza è che non abbia sparato tutte le sue cartucce con la Nazionale.

“Certo che no! (ride, ndc). Da quando vesto questa maglia ho vinto un solo trofeo, è chiaro che la voglia di fare bene quest’anno è al massimo. La squadra è cambiata tanto, ma conosco bene o male tutti i miei compagni e vi posso assicurare che hanno i miei stessi obiettivi. Certo, a bocce ferme non siamo tra i favoriti, ma sono sicuro che daremo fastidio a tutti e che proveremo a vincere”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTÀ