Basket, la prima uscita della Bakery si conclude con un pareggio e tanto entusiasmo

Primo match amichevole della stagione per la Bakery Basket Piacenza, che contro Pavia registra un pareggio. Tra i biancorossi, unico assente lo svizzero Zoccoletti a riposo dopo i postumi di uno stato febbrile.

le parole di coach salvemini

“Oggi era importante valutarci per il lavoro che stiamo facendo dall’inizio del raduno – le parole coach Giorgio Salvemini -. Abbiamo giocato un’amichevole contro una buona squadra come Pavia, ben allenata. Questo test ci ha aiutato a capire tante cose. Siamo soddisfatti dell’abnegazione e dell’attenzione ai dettagli dei ragazzi, che sono cresciuti all’interno della partita a dimostrazione che i carichi di lavoro sono in questo momento importanti. Chiudiamo questo primo mini ciclo, e pensiamo già alla prossima settimana, con altri blocchi di lavoro che ci devono portare a crescere sempre di più. Sappiamo che il nostro percorso è ancora tutto da sviluppare, che siamo nuovi, e quindi abbiamo bisogno di stabilizzarci. Un grazie al pubblico, che in questa prima uscita è venuto numeroso al PalaBakery”.

I PROSSIMI IMPEGNI DEI BIANCOROSSI

Gli impegni amichevoli continueranno con lo scrimmage al PalaBakery, da cerchiare in rosso sul calendario, di sabato 7 settembre, quando saranno i Legnano Knights a presentarsi a Piacenza per il match delle 17:30. A seguire la presentazione ufficiale della dirigenza, squadra e staff tecnico biancorosso. Giovedì 12 settembre toccherà alla Fulgor Fidenza, alle 18, presentarsi al palazzetto di largo Anguissola, mentre sabato 14 (ore 18) e mercoledì 18 settembre (ore 18) la formazione della presidente Caterina Zanardi affronterà le trasferte contro Crema e Fiorenzuola Bees. Chiusura della preseason sabato 21 settembre con l’amichevole casalinga, alle ore 18, contro la Pall. Crema, ad una settimana dall’esordio in campionato fissato domenica 29 settembre al PalaBakery alle ore 18 contro Legnano.