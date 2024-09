A Ferriere il raduno dei 167 fischietti piacentini: “A settembre nuovo corso”

Come da tradizione, anche quest’anno il Ferriere Camp ha ospitato il raduno provinciale degli arbitri piacentini, una cinquantina circa di fischietti che hanno eseguito i test e i quiz per prepararsi alla nuova stagione. “I nostri affiliati sono in tutto ben 167 – ha spiegato il delegato provinciale Aia Domenico Gresia – tra nuovi, in attività e benemeriti. Numeri che vogliamo aumentare ancora, per questo a settembre ci sarà il nuovo corso al quale invito tutti gli interessati a partecipare”.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI