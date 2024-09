Dilettanti tutti in campo: prima di campionato per Eccellenza e Promozione

Con tutte le squadre piacentine in campo nelle varie categorie, scatta oggi – domenica 1° settembre – la stagione 2024/2025 del calcio dilettanti. Per Eccellenza e Promozione (fischio d’inizio alle 17) si tratta della prima di campionato, mentre in Prima Categoria (inizio alle 16) si gioca il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Emilia. In campo anche la Seconda (ore 17) per il turno preliminare di Coppa Emilia e la Terza (ore 17) con la sfida d’andata della Coppa Coni.

eccellenza – girone a

Arcetana-Correggese

Borgo San Donnino-Castelfranco

Gotico Garibaldina-BrescelloPiccardo

Nibbiano&Valtidone-Fabbrico

Real Formigine-Colorno

Rolo-Agazzanese

Salsomaggiore-Scandiano

Vianese-Fidentina

Zola Predosa-Terre di Castelli

Promozione – girone A

Bagnolese-Alsenese

Bibbiano-Boretto

Carignano-Masone

CastellanaFontana-FornovoMedesano

Pontenurese-Bobbiese

Sorbolo-Montecchio

Terme Monticelli-Fidenza

Vezzano-Luzzara

Sannazzarese-CarpanetoChero (campo Levoni) ore 19.30

Prima Categoria – Coppa Emilia

Junior Drago-Borgonovese

Vigolzone-Ziano

Sarmatese-Spes

Arquatese-Vigolo

Busseto-Zibello

Lugagnanese-Virtus Piacenza (ore 18)

San Secondo-Sporting Fiorenzuola

Soragna-Noceto

Seconda Categoria – Coppa Emilia

San Polo-San Corrado

Cadeo-Fulgor Fiorenzuola (ore 19)

Caorso-Podenzano (ore 20.30)

Terza Categoria – Coppa Coni

Atletico Pontolliese-Corte Calcio

Pol.Samurai-San Filippo Neri

Bivio Volante-Omi Academy

Vernasca-Gerbido

Gropparello-San Rocco

Podenzanese-Alseno

Turris-Primogenita

Folgore-Travese