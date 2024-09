Motonautica: a San Nazzaro il bulgaro Todorov si conferma campione europeo F250

Foto e servizio a cura di Roberto Lambri

Il bulgaro Nikola Todorov conserva il titolo di campione europeo della F250 dominando la scena sulle acque di San Nazzaro. Buon secondo e decisamente sorprendente il debuttante Mattia Calzolari che ha collezionato un primo e due secondi posti. Niente da fare invece per Max Cremona che non riesce a sfatare il tabù San Nazzaro. Per di più fermandosi nella quarta manche, super Max perde anche il terzo gradino del podio a vantaggio del tedesco Hepner.

F2 – Il team Abu Dhabi composto da Al Qemzi e Al Mansoori si prende una bella rivincita sul resto dell’Europa dominando la scena da primo all’ultimo giro. Terza con grande prova la svedese Mathilda Wiberg (ora seconda in classifica alle spalle di Al Qemzi), più dietro l’inglese Palfreyman, il lituano Riabko e il francese Morin.

F250 – Forte della pole position, Nikola Todorov vola al comando vanamente inseguito da Max Cremona. È il duello della vigilia che tutti si aspettano. Stranamente abulico l’inglese Turner, è il giovane esordiente Mattia Calzolari a fare la voce grossa nella seconda prova dove una “doccia” imprevista rallenta Max. Nella terza, Calzolari show con Todorov che, dopo due primi, controlla la situazione mentre Cremona viene declassato al quarto posto per aver centrato una boa. Nell’ultima manche, Calzolari sembra in grado di concedere il bis ma viene sorpassato nell’ultimo giro da un incontenibile e meritevole Todorov.