A Castel San Giovanni la stagione dei tuffi all’aperto prosegue anche a settembre

L’estate sembra proprio non volersi fermare (e non solo dal punto di vista meteorologico) a Castel San Giovanni, dove la stagione dei tuffi proseguirà anche a settembre. Fino a domenica 15, infatti, la vasca estiva dell’impianto comunale di via Mulini resta aperta al pubblico dal lunedì al venerdì tra le 12.00 e le 19.30 e il sabato e la domenica anche al mattino, a partire dalle 10.00 fino alle 19.30.

Anche la vasca scopribile resterà in versione estiva fino al 15 settembre.

Gli orari per il nuoto (invernale) saranno dalle 6.00 alle 21.00 e il sabato e la domenica dalle 8.00 alle 19.00 (gli spogliatoi chiudono mezz’ora dopo).

Nei festivi la piscina comunale di via Mulini durante i prossimi mesi autunnali e invernali resterà aperta dalle 8.00 alle 13.00.