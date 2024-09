Campionati di tennis Under 11, Lorenzo Sartori stravince 6-0 6-0 e vola ai quarti

Si stanno giocando proprio in questi giorni sui campi della Vittorino da Feltre i campionati di tennis Under 11 maschili, appuntamento di prestigio per il circolo piacentino con oltre 150 giovanissimi atleti provenienti da tutta Italia.

Tra i favoriti c’è sicuramente Lorenzo Sartori del Tennis Club Borgotrebbia, che stamattina – mercoledì 4 settembre – ha battuto con un sonoro 6-0 6-0 l’avversario Edoardo Cataldo negli ottavi di finale. Una prestazione da incorniciare per il talento piacentino, testa di serie numero tre e ora proiettato con fiducia ai quarti di finale.