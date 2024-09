Campionati di tennis Under 11, Sartori nel doppio esce a testa alta in semifinale

Dopo l’eliminazione nel singolare, la corsa del piacentino Riccardo Sartori ai campionati di tennis Under 11 maschili – in corso di svolgimento alla Vittorino Da Feltre – si ferma anche nel doppio. In coppia con Roberto Cantelmo, il talento del Tennis Club Borgotrebbia non è riuscito a centrare la finale. Il duo avversario composto da Pietro Galimberti e Gabriele Aceto ha approfittato delle troppe concessioni a rete, vincendo 6-4 6-1. Domani si assegneranno i titoli.