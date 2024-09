Gas Sales, domani terzo allenamento congiunto: al Palabanca arriva Modena

Il PalabancaSport torna ad aprire le proprie porte per l’allenamento congiunto che vedrà la Gas Sales Bluenergy Piacenza affrontare Modena, avversario nella prima giornata del prossimo campionato di Superlega.

L’appuntamento è per domani, sabato 7 settembre, alle 17.00: sarà il terzo test per i biancorossi dopo quello con Milano e la stessa Modena. L’appuntamento rappresenta una buona occasione per coach Andrea Anastasi e il suo staff per trarre utili valutazioni sulla condizione della squadra ad oltre un mese dall’inizio della preparazione.

La Gas Sales sarà poi impegnata mercoledì 11 settembre a Schio, in provincia di Vicenza, con Trento nel 2° Trofeo di Schio mentre il weekend successivo il precampionato dei biancorossi prevede la partecipazione al 3° Trofeo Ferramenta Astori, un quadrangolare in programma a Montichiari, in provincia di Brescia.

Sabato 14 settembre la Gas Sales affronterà alle 17.00 Verona, mentre l’altra semifinale sarà Trento-Modena. Domenica 15 settembre alle 15.00 finale per 3° e 4° posto e alle 18.00 per 1° e 2° posto.