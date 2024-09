Elisabetta Curti: “C’è già una bella alchimia, vedo una Gas Sales col sorriso”

Manca poco all’esordio stagionale in Coppa Italia dove troverà la temibile Perugia, ma c’è già tanto entusiasmo attorno alla nuova Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Sono partiti giocatori importanti nel roster biancorosso, ma ne sono arrivati altrettanti di spessore che hanno ringiovanito il gruppo e aumentato il livello in ricezione.

Brucia ancora il finale della passata stagione, la società della presidente Elisabetta Curti vuole rilanciarsi per cercare di arrivare in fondo a tutte le competizioni. “Vedo bene questa squadra, è sorridente – le parole di Curti – i ragazzi si allenano insieme da poche settimane però ho notato già una bella alchimia e questo è un aspetto fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Il gruppo è stato ringiovanito con gli innesti italiani che saranno un valore aggiunto, da Bovolenta a Loreti, si creeranno uno spazio per la Gas Sales del futuro. Brucia molto come è finita lo scorso anno… Per questo dovremo partire bene già dalla Supercoppa, è ciò che abbiamo chiesto ai ragazzi per arrivare più avanti possibile”.