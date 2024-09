Piace, domani l’esordio in Serie D. Rossini: “Autostima e umiltà per vincere”

L’esordio dietro all’angolo (domani pomeriggio, domenica 8 settembre, in casa del Cittadella Vis Modena) evidenzia le pressioni per un Piacenza Calcio “condannato” a vincere, ma anche gli stimoli di un nuovo percorso, dopo un’estate in cui la società biancorossa sente di aver lavorato al meglio, sul campo e sul mercato. Anche per questo, mister Stefano Rossini è apparso carico e sicuro di sé nella prima conferenza stampa della stagione.

L’allenatore di Viadana è convinto di avere un gruppo pronto per l’impegnativo girone D della Serie D, anche se poi sarà il campo a parlare: “Abbiamo grande voglia di ricominciare e di mostrare i progressi visti in allenamento. Arriviamo da un’ottima preparazione, senza grossi problemi a livello di infortuni. Ci siamo concentrati sul fare bene in entrambe le fasi e sull’avere la giusta mentalità. Serve autostima, ma anche grande umiltà”.