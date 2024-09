Stasera torna Zona Calcio: ospiti Grieco e Ronchi.Pinalli a Grazie Presidente

Sarà una ripartenza a pieni giri, quella di stasera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Già dalla prima puntata, non mancano gli argomenti: il Piacenza ha iniziato la stagione del riscatto con un passo falso contro il Cittadella Vis Modena, mentre nello stesso girone di Serie D il Fiorenzuola ha messo un campo una prestazione molto positiva contro la Pistoiese, con l’1-1 finale che lascia qualche rimpianto ai rossoneri.

Ospiti in studio il centrocampista del Piace Roberto Grieco e il difensore del Fiorenzuola Matteo Ronchi.

spazio al calcio dilettanti

Nella seconda parte, spazio a immagini e gol anche dei campionati di Eccellenza e Promozione, senza scordare le partite di Coppa di Prima, Seconda e Terza categoria.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

PINALLI A GRAZIE PRESIDENTE

Al termine, la rubrica Grazie Presidente ospiterà Luigi Pinalli, imprenditore da oltre vent’anni alla guida del Fiorenzuola.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.