Calcio giovanile, Alberti e Dolcetti allenatori delle rappresentative provinciali

Negli uffici della Figc piacentina di via Martiri della Resistenza, si è aperto ufficialmente un nuovo corso per le rappresentative provinciali di calcio giovanile.

Dopo l’ottimo lavoro con l’Under 14, promozione negli Allievi per il selezionatore Giovanni Alberti, mentre per i Giovanissimi ecco la novità di mister Riccardo Dolcetti, ex Corte Calcio, scelto per la grande propensione nel lavorare con i giovani.

In dirigenza, oltre al capodelegazione Roberto Bergami, i responsabili Giancarlo Bernazzani (Allievi) e Luciano Taranti (Giovanissimi).

Entrambi pronti alle nuove sfide: “Arriviamo da un ciclo con ottimi risultati sul campo, chiuso dalle due finali perse contro Bologna nell’ultimo torneo delle province.

Per questo, l’entusiasmo non manca, vogliamo migliorarci e riprovare ad arrivare fino in fondo. Valuteremo i giocatori anche per il loro comportamento e la loro educazione, non solo per le qualità sul terreno di gioco”.

Primo raduno a metà ottobre, partenza con il torneo regionale prevista per febbraio 2025.