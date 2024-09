“La Boxe nel Parco”: sabato e domenica alla Galleana una scorpacciata di match

È tutto pronto per l’edizione 2024 del raduno pugilisti “La Boxe nel Parco“, organizzato dalla Salus et Virtus e in programma sabato 14 e domenica 15 settembre al Parco della Galleana di Piacenza a partire dalle 18.00.

La grande protagonista della riunione sarà la piacentina Roberta Bonatti: cresciuta nel sodalizio del maestro Roberto Alberti, “Robertina” (come è stata soprannominata da quando, a soli otto anni, tirava pugni al sacco da boxe insieme al padre) sta vivendo una nuova vita sportiva da professionista con i colori dell’Arma dei carabinieri.

La beniamina di casa Salus salirà sul ring nella giornata di apertura di sabato per affrontare la sudafricana Egime Kayenge. Per lei si tratta del primo match da professionista nella sua città.

“un sogno che si realizza”

“Lo avevo promesso: il mio sogno – spiega Roberta Bonatti – era quello di portare per la prima volta la boxe professionistica femminile nella mia città. Grazie alla Salus, al maestro Alberti e all’organizzazione ci siamo riusciti. Sarà davvero una grande emozione per me, il pubblico piacentino mi ha sempre sostenuta e sono sicura che anche in questa occasione non si tirerà indietro”.

primo tassello verso il titolo italiano

“Quello di Roberta – aggiunge il maestro Alberti – sarà il match clou della nostra prima giornata. Si tratta di un’ulteriore tappa di avvicinamento alla possibilità di giocarsi il titolo italiano o magari anche qualcosa di più: entro la fine dell’anno contiamo di portarla sul ring per un traguardo che sarebbe fantastico. Nel frattempo, invito tutti i nostri concittadini ad assistere agli incontri di questa importante riunione.

Sono certo che i piacentini non ci deluderanno”.

Oltre a tifare per Roberta, saranno diverse le occasioni per cui assistere all’evento: saranno ben due i giorni di incontri dilettantistici e pro, con tanto di servizio “apericena” e ristorazione grazie al chiosco-bar (in caso di maltempo la riunione si svolgerà invece al palazzetto dello sport di via Alberici).

il programma di sabato e domenica

Sabato a salire sul ring saranno Roberta Bonatti e altri sette pugili, i ragazzi emergenti della Salus tra i quali Morel Betti, Aurora Avesani, Andrea Ferrucci, Alexei Secara e tanti altri. Il giorno successivo avremo invece il match clou di Amin Bilal e un altro combattimento pro che vedrà sul ring la pugile francese Jalil Mendy, più altri ragazzi della Salus. Una due giorni che metterà in mostra tutto il talento della boxe piacentina e quello di atleti stranieri.