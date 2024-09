Triathlon Sprint: due ori in otto giorni per la piacentina Tania Molinari

Due ori in soli otto giorni. È il ricchissimo bottino conquistato dalla piacentina Tania Molinari – portacolori del Piacenza Triathlon Vittorino – da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre in due gare di triathlon sprint.

La scorpacciata di medaglie è iniziata con il triathlon in notturna a Marina di Massa, sfida unica nel suo genere cominciata al tramonto con 750 metri di nuoto, per poi proseguire con 20 chilometri in bici e infine altri cinque chilometri di corsa a tutto gas. Una prova che Molinari ha condotto dall’inizio alla fine, staccando la seconda classificata di ben un minuto.

Domenica scorsa è stata la volta di Cremona, dove nella prima frazione di 750 metri di nuoto in piscina Molinari ha subito lasciato tra sé e le inseguitrici un distacco importante. Un vantaggio che si è incrementato nella frazione di 20 chilometri in bicicletta, “bruciando” nella porzione di corsa finale l’avversaria principale, Erica Maculan.

Dopo questo bis di ori, l’obiettivo di Tania Molinari sono i campionati italiani a Cervia di fine settembre, dove gareggerà contro le atlete più forti d’Italia.