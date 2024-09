Rugby femminile, Italia – Giappone al Beltrametti: ecco la formazione azzurra

Tutto pronto per l’attesa sfida di sabato 14 settembre allo stadio Walter Beltrametti di Piacenza, dove alle ore 14.00 si sfideranno le selezioni nazionali di Italia e Giappone femminile in un test match ufficiale.

A distanza di 13 mesi Piacenza torna a vestirsi di azzurro, dopo lo spareggio delle World Series ospitato al “Beltrametti” tra il XV del CT Raineri e la Spagna femminile nel luglio 2023, e che vide una netta vittoria delle Azzurre.

Oggi l’Italia femminile si prepara ad affrontare il Womens’ XV, rassegna internazionale a cadenza annuale che vedrà capitan Giordano e compagne impegnate in Sudafrica nel Girone 2, con in programma le sfide a Scozia, Galles e le padrone di casa sudafricane.

Coach Nanni Raineri e il suo staff hanno comunicato la formazione che scenderà in campo sabato 14 settembre alle 14 allo stadio Walter Beltrametti di Piacenza (diretta su Federugby.it) per affrontare il Giappone.

L’ultimo test prima della partenza dell’Italia per Cape Town, sarà dunque un banco di prova impegnativo, contro un avversario, le Sakura XV, che negli ultimi due test hanno pareggiato e perso di misura con gli USA, e che l’anno scorso batterono le Azzurre di un punto a Parma.

Spicca, nello scorrere i nomi delle Azzurre titolari, il nome di Sara Mannini, che metterà a referto il suo primo cap con la Nazionale Maggiore partendo dal primo minuto come secondo centro, al fianco di Beatrice Rigoni. In panchina, torna Michela Sillari, sei mesi dopo l’infortunio subito con l’Inghilterra, con conseguente rottura del piatto tibiale. La capitana sarà Elisa Giordano: a lei la maglia numero 8 e il ruolo centrale in terza linea, accanto a Beatrice Veronese e Francesca Sgorbini

LA FORMAZIONE AZZURRA

15.⁠ ⁠Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 33 caps)

14.⁠ ⁠Aura MUZZO (Villorba Rugby, 45 caps)

13.⁠ ⁠Sara MANNINI (Rugby Colorno, esordiente)

12.⁠ ⁠Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 75 caps)

11.⁠ ⁠Francesca GRANZOTTO (Villorba Rugby, 12 caps)

10.⁠ ⁠Veronica MADIA (Rugby Colorno, 50 caps)

9.⁠ ⁠Sofia STEFAN (Sale Sharks, 87 caps)

8.⁠ ⁠Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, Capitana, 67 caps)

7.⁠ ⁠Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby, 24 caps)

6.⁠ ⁠Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

5.⁠ ⁠Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 48 caps)

4.⁠ ⁠Sara TOUNESI (Montpellier Herault Rugby, 40 caps)

3.⁠ ⁠Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 23 caps)

2.⁠ ⁠Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 26 caps)

1.⁠ ⁠Silvia TURANI (Harlequins, 34 caps)

a disposizione:

16.⁠ ⁠Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 10 caps)

17.⁠ ⁠Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 10 caps)

18.⁠ ⁠Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 29 caps)

19.⁠ ⁠Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 55 caps)

20.⁠ ⁠Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 8 caps)

21.⁠ ⁠Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 15 caps)

22.⁠ ⁠Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 83 caps)

23.⁠ ⁠Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 15 caps)

Head Coach: Giovanni RAINERI