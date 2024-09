Domani Italia-Giappone di rugby femminile al Beltrametti: “Orgogliosi”

Il grande weekend di rugby piacentino ha ufficialmente preso il via, con le delegazioni di Italia e Giappone femminile che sono state ricevute dalla sindaca Katia Tarasconi e le autorità locali a Palazzo Gotico nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 settembre.

Un’occasione per salutare le squadre che domani alle 14.00 si sfideranno in un test match internazionale allo stadio Beltrametti.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare a Piacenza un evento di portata internazionale – ha detto Tarasconi – che vedrà due delle migliori squadre al mondo dare lustro alla nostra città offrendo un bello spettacolo a tutti i tifosi. E siamo felicissimi di poter tenere questa cerimonia presso questo storico Palazzo, simbolo della nostra città e che speriamo possa rimanere nei cuori di tutti voi.”

Alla cerimonia è intervenuto anche l’assessore allo sport Mario Dadati, promotore dell’iniziativa: “Quella che vedremo domani sarà una sfida prestigiosa, e che sarà una splendida testimonianza dei valori dello sport e del rugby. Dobbiamo ringraziare il comitato organizzatore composto da Rugby Lyons e Old Rugby Piacenza, che si sono prodigati per assicurarsi l’evento e hanno ospitato presso i propri impianti sportivi la nazionale giapponese durante la settimana di avvicinamento alla partita”.