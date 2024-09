Dopo la sconfitta, il Piace cerca il riscatto in casa contro il Corticella

Vincere e convincere. Dopo la sconfitta in casa del Cittadella Vis Modena all’esordio, il Piacenza non ha altre strade per la prima gara casalinga di oggi (ore 15) contro il modesto Corticella. Di fronte ai bolognesi che probabilmente avranno difficoltà a mantenere la categoria, alla squadra biancorossa servono risposte immediate.

Mister Rossini ha caricato il gruppo, che in settimana ha lavorato bene soprattutto sulla fase difensiva e sull’attenzione nei calci piazzati: “L’esordio è stato negativo e quando si perde è giusto accettare le critiche. Abbiamo il dovere di fare meglio e di rifarci. Sono fiducioso perché non ho visto un gruppo spento: i giocatori erano arrabbiati per quanto accaduto e hanno lavorato molto bene in settimana. Questa era la risposta che volevo”.

Per quanto riguarda la formazione, Argint dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Napoletano (problema al ginocchio in settimana), Iocolano potrebbe lasciare spazio ad uno fra Bachini e Santarpia, con Corradi spostato sulla trequarti, mentre davanti Sartore potrebbe scalzare Bitihene per una maglia dal 1′.

Le probabili formazioni di Piacenza-Corticella

Piacenza (4-2-3-1): Franzini; Argint, Silva, Somma, Iob; Bachini, Grieco; Sartore, Corradi, Mauri; Recino. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Delmiglio, Solerio, Ruiz, Santarpia, Iocolano, Doria, Bitihene, Manicone.

Corticella (4-3-1-2): Malagoli; Goffredi, Barellini, Zucchini, Brighi; Bovo, Landi, Casadei; Ofoasi; Manara, Rizzi. All. Nesi. A disposizione: Mezzadri Majani, Ribello, Cavallini, Bonetti, Bresciani, D’Isanti, Lo Giudice, Gessaroli, Manieri.