Gas Sales Bluenergy: giovedì 19 settembre la squadra si presenta in Piazza Cavalli

L’appuntamento da segnare in agenda è per giovedì 19 settembre dalle ore 21.00 alle 22.00.

In Piazza Cavalli, nel cuore della città, Gas Sales Bluenergy Piacenza presenterà la squadra biancorossa che si appresta a disputare il sesto campionato consecutivo di SuperLega Credem Banca.

L’evento, che si terrà nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo e a cui sono

invitati tutti i tifosi, media ed appassionati di pallavolo, sarà l’occasione per conoscere

uno ad uno tutti i protagonisti che vestiranno la maglia biancorossa. E proprio per

questo motivo nel corso dell’appuntamento verranno svelate le nuove divise da

gioco.

A presentare l’evento Federica Lodi e Andrea Zorzi.

Poche ore dopo la squadra partirà per Firenze dove sabato 21 settembre alle ore

15.30 sarà impegnata al Pala Wanny nella Final Four della Del Monte®

Supercoppa 2024, primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. In Semifinale

affronterà i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia