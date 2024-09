Sartore e Niccolai ospitistasera a Zona Calcio. Gatti a Grazie Presidente

Inizia questa sera negli studi di Telelibertà la lunga settimana che culminerà domenica con l’attesissimo scontro diretto tra Fiorenzuola e Piacenza, valido per la terza giornata del girone D di Serie D. Entrambe le squadre ci arriveranno in fiducia, dopo le vittorie ottenute ieri, rispettivamente a Sasso Marconi e in casa contro il Corticella. Gare che saranno analizzate a Zona Calcio dagli ospiti di Michele Rancati, che si proietteranno anche sulla sfida che conterà tanto per il blasone provinciale, ma anche per la classifica: Fiorenzuola a quattro punti dopo due gare, Piacenza un gradino sotto.

Ospiti allo Spazio Rotative saranno l’esterno Francisco Sartore del Piacenza e il difensore del Fiorenzuola Lorenzo Niccolai.

Nella seconda parte, spazio ai dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Al termine, la rubrica Grazie Presidente ospiterà Marco Gatti, imprenditore e socio del Piacenza calcio.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.